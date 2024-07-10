Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 100 günün değerlendirmesini yaptı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir termal otelde düzenlenen toplantıda konuşan Köksal, 31 Mart seçimlerinin ardından geride bıraktığı 100 günü değerlendirdi.

Köksal, şehrin gelişimi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Köksal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren alınacak kararların ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemli olduğunun bilinci ile katılımcı, şeffaf ve toplumcu belediye uygulamalarını kendimize ilke edinip çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam etmekteyiz." dedi.

Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Faruk Duha Erhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Yıldız, Cem Kasapoğlu, Erkan Uysal ve Eylem Ayar, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, Afyon Basın Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akar, yerel gazete, internet haber, radyo, dergi ve ulusal basın temsilcileri katıldı.