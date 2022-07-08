Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi - Haberler

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Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu havadan denetlendi

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bayram yoğunluğu yaşanan kara yollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bayram yoğunluğu yaşanan kara yollarını havadan denetledi.

Ekipler, Afyonkarahisar-Antalya, Çay-Dinar kara yolunda helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar kontrol edilirken 19 araca 7 bin 501 lira ceza kesildi, 10 araç trafikten men edildi.

Sürücülere emniyet kemeri, hız ve hatalı sollama gibi konularla ilgili broşürler dağıtıldı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan vekili Albay Hamit Gülten, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bayram boyunca İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 trafik timi ve 62 personelle denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

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