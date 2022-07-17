Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve hasarlı zincirleme trafik kazalarının yaşandığı yoldaki kavşaklarda polis önlem aldı. Polis ekipleri, sürücülere emniyet şeridini boşaltmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.