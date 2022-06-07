Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı sona erdi - Haberler

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Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı sona erdi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı sona erdi

Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Afyonkarahisar'daki 4. Kitap Fuarı, tamamlandı.

Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Afyonkarahisar'daki 4. Kitap Fuarı, tamamlandı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 10 gün süren kitap fuarının 100 bini üzerinde kitapseveri ağırladığı belirtildi.

AS Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, yaptığı açıklamada, kitap fuarının 10 bin ziyaretçisinin de İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nin gezdirildiği belirtti.

Abdioğulları, "Kitapseverlerimiz, uygun fiyata kitap bulma fırsatı elde etti. Yayın evlerimiz durgunlukta bir nebze olsun hareketlilik yaşadı. Geleceğimiz olan çocuklarımız kitapla haşır neşir oldu. Desteklerinden dolayı Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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