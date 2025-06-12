Afyon Sucuğu'na AB'den Coğrafi İşaret Tescili

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha… Afyon pastırmasından sonra şimdi de 'Afyon sucuğu', Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak 35. tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar sucuğunun Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili aldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha… Afyon Pastırması'ndan sonra şimdi de 'Afyon Sucuğu', Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak 35. tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz."