Afyon Lisesi'nde Yaz Spor Okulu Açıldı

Afyon Lisesi'nde Yaz Spor Okulu Açıldı
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Afyon Lisesi'nde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı. 90 öğrenci katılıyor ve kurslar 8 hafta sürecek.

Afyon Lisesi'nde "Yaz Spor Okulu" programı çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol ve futsal kursları başladı.

Lisenin Kapalı Spor Salonu'nda 4 branştaki kurslara, 90 öğrenci katılıyor.

Okul Müdürü Ramazan Balkan, yaptığı açıklamada, yaz spor okulundaki kursların gençlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Güvenç Güven'in koordinasyonunda gençlerin haftada 3 gün kurs yapacağını aktaran Balkan, "Yaz Spor Okulu programına il genelindeki liselerden 90 öğrenci başvuru yaptı. Kurslar 8 hafta sürecek. Kurslara katılmak isteyen gençlerimizi kurumumuza bekliyoruz."ifadesini kullandı.

Balkan, kurumdaki 6 branştaki destekleme ve yetiştirme kurslarına ise 48 öğrencinin katılım sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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