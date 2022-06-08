Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi - Haberler

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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) 2021-2022 eğitim yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) 2021-2022 eğitim yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Stadı'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, il protokolü, öğrenci aileleri ile yakınları katıldı.

Yiğitbaşı, öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

AKÜ'nün, çok önemli potansiyelleri de kendi bünyesinde barındıran bir üniversite olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Bugüne kadar 164 binden fazla mezunu ülke gelişimine katkı sunmaları için topluma kazandırdı. Mezun olan öğrenciler, buradan aldığınız eğitimle çok kısa sürede meslek hayatınıza atılacaksınız. Bugün 9 bin 536 öğrenci mezun oluyor." diye konuştu

Rektör Karakaş da "Bir üniversite mezunu olarak alacağınız diploma, sizin belirli bir sürede belirli bilgileri edindiğinizi gösterir. Bilme ve yapabilme konusunda tek garanti sizsiniz. Potansiyelinizin, mevcut bilgi ve yeteneklerinizin farkında olmanız, ve bunları geliştirmek için sürekli çaba göstermeniz en büyük gücünüzdür. Özelliklerinizin ve yeteneklerinizin farkında, önünüze çıkacak engeller için kararlı olmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrenciler adına konuşan Beyza Kaynar ise eğitim hayatları boyunca emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fakültelerde dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından plaket ve hediyeler verildi.

Öğrencilerin kep atmasıyla tören sona erdi.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

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