Afyon haberleri | TEKNOFEST AFYONKARAHİSAR'DA BAŞLADI

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmaları başladı.

TÜBİTAK, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST yarışmaları başladı. Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki TEKNOFEST'in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, protokol üyeleri ve çok sayıda yarışmacı genç katıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan TEKNOFEST'in açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Kacır, "Milli teknoloji hamlesi, yüksek teknolojinin sadece müşterisi, sadece tüketicisi olan bir Türkiye değil, yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen ve alanında dünyanın en iyisi ürünleri geliştirebilen Türkiye olmanın adı. Sadece savunma sanayindeki başarılarla değil, inşallah sanayinin, teknolojinin diğer alanlarında da Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme, üretme ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesiyle mümkün olacak. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bu hedef doğrultusunda. Türkiye'de adeta bir toplumsal seferberlik, adeta bir dip dalga oluşturmak, bu yolculuğa binlerce, on binlerce, yüz binlerce gencimizi dahil edebilmek ve onların yol arkadaşlığı ile Türkiye'mizi, Cumhuriyetimizin 100. yılına ve çok daha ötesine hep birlikte taşıyabilmek adına; bu TEKNOFEST'leri, Türkiye'nin dört bir tarafında kurduğumuz Deneyap Atölyelerini, TÜBİTAK tarafından yürüttüğümüz bilim toplum çalışmalarını, bütün gayretlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler de sahneye çıkarak geri sayımla etkinlikleri başlattı. Daha sonra tek tek stantları gezen protokol üyeleri öğrencilerin projelerini inceledi. Uçuş ve deneme alanına geçen protokol, su ve konumlandırma alanında yazılımlanan dronun uçuşunu izledi. Uçuş sonrasında hakemlerle ve drone yapımcısı gençlerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Kacır, sorunsuz ve hızlı bir şekilde uçan drone için gençlerle sohbet ederek teşekkür etti.