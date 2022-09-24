Afyon haberleri! Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekillerinin Eşleri ile Çay Sohbetine Katıldı Güncel Haberler Afyon haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun davetiyle, milletvekili eşlerinin çay sohbetine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, milletvekili eşlerinin çay sohbetine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, milletvekili eşlerinin çay sohbetine katıldı. Kılıçdaroğlu'na çiçek hediye edildi. Kılıçdaroğlu, milletvekili eşlerine kısa bir konuşma yaptı. Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Güncel Haberler

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