Afyon haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Afyonkarahisar'daki sempozyuma video mesajla katıldı

Afyon habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2 bin 200 yıllık devlet ve ordu geleneğine, bin yıllık coğrafi devamlılığa sahip olan milletimiz, emperyal heveslere ve işgal girişimlerine geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2 bin 200 yıllık devlet ve ordu geleneğine, bin yıllık coğrafi devamlılığa sahip olan milletimiz, emperyal heveslere ve işgal girişimlerine geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir." dedi.

Altun, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde düzenlenen "100. Yılda Uluslararası Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu"na video mesajla katılarak yaptığı konuşmada, sempozyumun düzenleyicileri arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin "Ya istiklal ya ölüm" düsturuyla verilen Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran yolu açtığını vurgulayan Altun, Büyük Taarruz'un başladığı tarih olan 26 Ağustos'un, aynı zamanda Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.

Altun, şöyle devam etti:

"2 bin 200 yıllık devlet ve ordu geleneğine, bin yıllık coğrafi devamlılığa sahip olan milletimiz, emperyal heveslere ve işgal girişimlerine geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, sonuçları itibarıyla sahada güçlü olan bir devletin masada da elinin güçlü olacağı gerçeğini en iyi ortaya koymaktadır. Milletimiz, bugün de aynı ruhla bağımsızlığından asla ödün vermeden, ülkesine yönelik askeri, siyasi ve ekonomik saldırıları, sabotajları bertaraf etmektedir. Ecdadımızın 100 yıl önce ortaya koyduğu mücadele azmine, birlik ve beraberlik ruhuna sahip çıkarak, Türk milletine ve devletine uzun yıllardır saldıran odaklara karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Tarihten ders almayan kimi girişim ve çabalara karşı, milletimizin hak ve menfaatlerini her zaman ve her şartta koruyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da bekasına yönelen tehditleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir."

Tarihte mukaddes yere sahip bütün zaferlerin yeni nesillere en iyi şekilde anlatılması için çalışmaların süreceğine işaret eden Altun, İletişim Başkanlığı olarak da Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'un, şanına yaraşır şekilde büyük bir coşkuyla, kapsamlı hazırlıklarla kutlanmasına yönelik çalışmaları koordine ettiklerini aktardı.

Altun, devletin milletiyle bütünleştiği milli bayramları, vatandaşların her birinin kutlamalara katılımını sağlayacak ve gururlandıracak etkinliklerle taçlandırmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Sempozyumu düzenleyen Afyonkarahisar Valiliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve akademisyenlere, araştırmacılara teşekkür eden Altun, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını, şehitleri ve gazileri andı.