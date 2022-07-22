Afyon haberleri... BOLVADİN'DE KAZA 3 YARALI Afyon haberi: AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Ş.K.'nin kullandığı CG 787 RT yabancı plakalı ciple H.S.'nin kullandığı 1 PXT 696 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri taklalar atarak refüje savruldu. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada, araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Çay Güncel Haberler

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