Afyon haberleri! Afyonkarahisar'dan kısa kısa Edinilen Afyon gelişmesine göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalledeki belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Zeybek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Zeybek'in mahalle ziyaretine, Belediye Başkanı Yardımcısı Süleyman Karakuş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ile mahalle muhtarı Adem Tota eşlik etti. Afyonkarahisar'da yaya çizgileri yenileniyor Afyonkarahisar Belediyesi, kentteki caddelerin yaya çizgilerini yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Asfalt Birimi ekiplerince yapılan çalışmalarda vatandaşların trafik kuralları çerçevesinde güvenli şekilde hareket etmeleri hedefleniyor. Ekipler, Adnan Kahveci Bulvarı, Şuhut Kavşağı, Veysel Eroğlu Bulvarı, Park Afyon Kavşağı, Şeyh Şamil Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Ankara yolu, Kurtuluş Caddesi, İstasyon Caddesi, Milli Birlik Caddesi, Eski Stadyum Kavşağı ve Cahar Dudayev Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Güncel AA / Arif Yavuz Mehmet Zeybek Karahisar Esentepe Afyon Güncel Haberler

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