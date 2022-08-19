Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Afyon haber: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçta gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye bağlı Düzağaç beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Dedektör köpek "Kan"ın yaptığı aramada araçta, 468 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Karahisar Uşak Güncel Haberler

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