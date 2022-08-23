Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar (74) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı. Kazada elektrikli mopedin sürücüsü Taşpınar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Karahisar Antalya Güncel Haberler

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