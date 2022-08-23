Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar (74) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı.
Kazada elektrikli mopedin sürücüsü Taşpınar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel