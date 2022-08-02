Afyon haberleri: Afyonkarahisar'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü Gelen Afyon haberine göre Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. M.Ç, (66) dün aldığı öne sürülen sahte alkol (metil alkol) sonrası rahatsızlanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Burada ilk müdahalesi yapılan M.Ç, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar Güncel Haberler

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