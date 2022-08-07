Afyon haberleri! Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Afyon haber: Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı. Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı, hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi. Sandıklı ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti. Güncel AA / Hüseyin Ünlüsoy Karahisar su Güncel Haberler

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