Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edinilen Afyon haberine göre Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.D, idaresindeki 03 VL 039 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü yakınlarında refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan B.Ç, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Ahmet Necdet Sezer Eskişehir Karahisar Güncel Haberler

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