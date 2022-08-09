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Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

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Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Afyon haberi: Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda bir otomobil ile karton yüklü kamyoneti durdurdu.

Dedektör köpek "Coo"nun kamyonetteki kartonların bulunduğu alana tepki vermesi üzerine kartonların arkasından çıkarılan sırt çantasında 13 kilo 800 gram eroin bulundu.

Ekipler, iki araçtaki İ.T, V.İ. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Karahisar Güncel Haberler

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