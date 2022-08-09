Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi Afyon haberi: Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda bir otomobil ile karton yüklü kamyoneti durdurdu. Dedektör köpek "Coo"nun kamyonetteki kartonların bulunduğu alana tepki vermesi üzerine kartonların arkasından çıkarılan sırt çantasında 13 kilo 800 gram eroin bulundu. Ekipler, iki araçtaki İ.T, V.İ. ve Ş.K'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyon haberleri | Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.