Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Afyon bölgesinden gelen habere göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
F.G, idaresindeki 29 K 9822 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek köprüsünde B.D'nin kullandığı 03 ABR 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel