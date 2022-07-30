Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Afyon bölgesinden gelen habere göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. F.G, idaresindeki 29 K 9822 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek köprüsünde B.D'nin kullandığı 03 ABR 802 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Arif Yavuz Güncel Haberler

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