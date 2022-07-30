Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler

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Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyon haberleri... Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyon bölgesinden gelen habere göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

F.G, idaresindeki 29 K 9822 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek köprüsünde B.D'nin kullandığı 03 ABR 802 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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