Afyon haberleri! Afyonkarahisar'da balıkçı dükkanında çıkan yangın söndürüldü Afyon haberi... Afyonkarahisar'da bir balıkçı dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı. Afyonkarahisar'da bir balıkçı dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı. Marulcu Mahallesi'ndeki bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, dükkanda hasar oluştu. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar İtfaiye Güncel Haberler

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