Afyon haberi! Sandıklı'dan kısa kısa Güncel Haberler Afyon haberine göre Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, ziyarette Tanır ile ilçedeki çalışmalar hakkında sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu. Tanır da ilçede çok sayıda kültür varlığının olduğunu eserlerin korunmasında destek veren Çöl'e teşekkür etti. Sandıklı Kaymakamı Sülün'ün kurum ziyaretleri sürüyor Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ziyarette bulunan Sülün, kurum müdürü Murat Araz'dan bilgi aldı. Kapalı Spor Salonu'nda incelemede bulunan Sülün, daha sonra ilçedeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.??????? Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Mustafa Çöl Karahisar Sandıklı Güncel Haberler

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