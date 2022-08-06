Afyon haberi! Sağlık-Sen Genel Sekreteri Baki, sendikasının Afyonkarahisar'daki şubesinin genel kuruluna katıldı

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki'nin katılımıyla sendikanın Afyonkarahisar Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Baki, termal bir otelde sendikanın Afyonkarahisar Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikacılığın çalışma ve çaba sarf etme işi olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen ile Memur-Sen'in kadroların sendikacılıkta başarılı olduğunu aktaran Baki, şöyle konuştu:

" Türkiye'de hekim sendikaları kuruluyor. Sudan bahanelerle söylem ve eylemler geliştiriliyor. Ben bu eylemlere karşıyım. Yönetim kurulunda da razı gelmeyeceğimi ifade edeceğim. Çünkü olay, başka mercilere doğru savruluyor. Türkiye'nin üniter yapısı ve birlik beraberliğiyle sıkıntılı olan Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, bazı marjinal örgütlerden beslenen sendikalar buna öncü oluyor. Sağlık -Sen olarak vatandaşımızın mağdur olmaması noktasında bunun bir an önce giderilmesi noktasında çalışıyoruz."

Baki, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Genel kurulda Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ali Keskin, Sağlık-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdülkadir Hız da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hız, yeniden göreve seçildi.