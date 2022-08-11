Afyon haberi! AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Sandıklı'da incelemelerde bulundu Afyon haberleri: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu. Yurdunuseven, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyarette ederek istişarelerde bulundu. Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bölgede seralarda incelemede bulunan Yurdunuseven, oluşan zararla ilgili girişimlerde bulunacağını belirtti. Yurdunuseven, "İlçemizde meydana gelen sağanak nedeniyle zarar gören seralarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan zarara rağmen üretime devam eden yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Güncel AA / Hüseyin Ünlüsoy İbrahim Yurdunuseven Milletvekili Karahisar AK Parti Güncel Haberler

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