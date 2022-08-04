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Afyon haberi: Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyon haberi: Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Gelen Afyon haberine göre Afyonkarahisar Belediyesince, kentte haşerelere yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor.

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Afyonkarahisar Belediyesince, kentte haşerelere yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 58 mahallede haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

Kentteki ilaçlama çalışmaların her gün düzenli olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saha ekiplerimiz vektörel mücadele çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı biyosidal ürünlerle sabah saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar ilaçlama yapıyor. Vektörel mücadele ekipleri sivrisinek üreme kaynağı olan durgun su birikintilerine, rögarlar, foseptik, bataklık, kanal, mazgal, su havuzları, süs havuzları, kullanılmayan yüzme havuzları gibi kaynakları ilaçlıyor. Karasinek için de ayrıca çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanırken kanal içlerinde de uçkun ve larva mücadelesi yapılıyor."

Uzun Çarşı'daki yenileme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Uzun Çarşı'daki yenileme çalışmalarını inceledi.

Zeybek, yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'ın çehresini proje ve yatırımlarımızla değiştiriyoruz, tarihi noktalarda yenileme ve geri kazandırma çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. O çalışmalardan olan Tarihi Uzun Çarşı Cephe Sağlıklaştırma yatırımımız da çalışmalar büyük bir titizlikle devam ettiriliyor." ifadesini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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