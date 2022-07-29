Afyon haberi | Afyonkarahisar'da yakalanan 3 firari cezaevine teslim edildi
Afyon gündem haberine göre Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????
AA / Arif Yavuz - Güncel