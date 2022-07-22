Afyon haberi | Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Afyon haberi | Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyon haberi | Afyonkarahisar'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Afyon gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.A, (45) idaresindeki 03 HA 883 plakalı traktör, Yüreğil köyü yakınlarındaki arazide arkasına takılı römorkuyla birlikte devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki S.G, (19) ile A.İ.A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ ve İscehisar Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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