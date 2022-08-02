Afyon haberi: Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi. Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemeleri Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta başlamıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Afyonkarahisar'da çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması başvuru işlemlerinin adliye binasının zemin katında yapıldığı kaydedildi. Güncel AA / Arif Yavuz Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyon haberi: Afyonkarahisar'da 'çocuk teslim merkezi' hizmete girdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.