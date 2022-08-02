Afyon haberi: Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberi: Afyonkarahisar'da "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi

Afyon haberi: Afyonkarahisar'da 'çocuk teslim merkezi' hizmete girdi

Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi.

 - Güncelleme:

Afyonkarahisar Adliyesi'nde "çocuk teslim merkezi" hizmete girdi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemeleri Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Afyonkarahisar'da çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması başvuru işlemlerinin adliye binasının zemin katında yapıldığı kaydedildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title