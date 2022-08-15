Afyon haberi! Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kişi markette yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 13 yıl 11 ay 22 gün hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası ile aranan G.Ö'yü, İstiklal Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan G.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.