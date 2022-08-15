Haber : Afyon haberi! Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon haberi! Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı

Afyon haberi! Afyonkarahisar'da 4 suçtan aranan kişi markette yakalandı

Afyon gündem haberi... Afyonkarahisar'da 4 suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kişi markette yakalandı.

Afyonkarahisar'da 4 suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan kişi markette yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 13 yıl 11 ay 22 gün hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası ile aranan G.Ö'yü, İstiklal Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan G.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title