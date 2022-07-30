Afyon haber... Şuhut'ta çıkan ev yangını söndürüldü
Afyon bölgesinden gelen habere göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki katılı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki katılı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çakırözü köyünde Hasan Sarıgül'e ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
AA / Arif Yavuz - Güncel