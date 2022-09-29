Afyon haber | Sandıklı'dan kısa kısa Güncel Haberler Afyon haberine göre Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu. Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu. Sülün, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan'dan kentteki asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Sülün, jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi. Sandıklı'da okullara kitap bağışı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksek Okulunca ilçedeki okullara kitap bağışında bulunuldu. Öğretim Görevlisi Ayşegül Arıcan ve bir grup öğrenci, bağış kapsamında hazırladıkları kitapları Atatürk İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu'na giderek teslim etti.??????? Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Sandıklı Jandarma Hisarcık Sülün Güncel Haberler

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