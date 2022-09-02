ISPARTA'DA ÇAY BAHÇESİNDEKİ YANGIN PAZAR YERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir çay bahçesinde yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın yakındaki pazar yerine sıçramadan söndürüldü. İlçe merkezinde halk arasında 'Kavağın dibi' olarak bilinen ve mülkiyeti Sütçüler Belediyesi'ne ait olan çay bahçesinin sosyal tesisinin 2. katında saat 11.00 sıralarında çıktığı belirlenen yangın bir anda büyüdü. Cuma günleri halk pazarının kurulması nedeniyle oldukça kalabalık olan meydana alevler nedeniyle bir anda korku hakim oldu. Duman bulutunun gökyüzünü kapladığı yangına Sütçüler Belediyesi'ne ait itfaiye araçları kısa sürede müdahale etti. Yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili işletmeci ve yetkilinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Görgü tanıkları, yangının pazar yerine sıçramadan söndürülmesinin can kaybını önlediğini söyledi.