Afyon haber: AFYONKARAHİSAR - Tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede Afyon habere göre Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçlerince bölgede aranan zanlı Süleyman K, gece saatlerinde astsubay oğlunun ikna etmesiyle Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri de zanlıyı ifade işlemleri için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gözaltındaki zanlı Süleyman K'nin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Afyonkarahisar Adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin "Cinayeti niçin işlediniz?" sorusunda Süleyman K, "Alnımın yazısıymış."diye cevap verdi. Adliye önündeki oğlu da Süleyman K'ye "Başını kaldır baba." diye seslendi. Bu arada, morgda otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan A'nın cenazesinin Çobanlar ilçesindeki mezarlığa defnedildiği öğrenildi. Işıklar beldesindeki köfteci dükkanında yaralanan Z.K. ile B.B'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olay Süleyman K, dün Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde hizmetli olarak çalışan Ramazan A'yı tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından Işıklar beldesindeki Hürriyet Mahallesi'ne, eşinin çalıştırdığı köfteci dükkanına giderek, burada aynı tabancayla karısı Z.K. ile B.B'yi yaralamıştı. Z.K. ile B.B, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmış, Süleyman K. ise kaçmıştı. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar Jandarma Çobanlar Güncel Haberler

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