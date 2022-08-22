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Afyon haber! Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Afyon haber! Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Afyon haberler: Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, 1122 gram esrar maddesi ile 507 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, 1122 gram esrar maddesi ile 507 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İlçeye bağlı Yeşilhisar köyü, Söğütlü mevkisinde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına dair bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, park halindeki bir aracın hızla uzaklaştığını tespit etti. Söğütlü mevkisi giriş noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1122 gram esrar maddesi ile 507 kök uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.K, B.K. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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