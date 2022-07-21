Afyon haber! Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları koruma altına alındı Afyon haberi... Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı. Kentin, farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı halde iki leylek, iki güvercin, saksağan ve kara tavuk bulundu. Bulunan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar. 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavileri için AKÜREM'e götürüldü. Yaban hayvanlarının tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.??????? AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Araştırma Karahisar Güncel Haberler

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