Afyon haber | Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı Güncel Haberler Afyon bölgesinden gelen habere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı. Dere Mahallesi Kireç Ocağı Sokak'ta iki grup henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopalarla kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, 5 kişi silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyon haber | Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.