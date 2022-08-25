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Afyon haber | Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı

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Afyon haber | Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı

Afyon bölgesinden gelen habere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Dere Mahallesi Kireç Ocağı Sokak'ta iki grup henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopalarla kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, 5 kişi silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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