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Afyon gündem haberleri... Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, huzurevini ziyaret etti

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Afyon gündem haberleri... Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, huzurevini ziyaret etti

Afyon gündem haberi: Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Hüseyin Develi Huzurevini ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Hüseyin Develi Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevinde incelemelerde bulunan ve huzurevi sakinleriyle sohbet eden Sülün, Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

???????Yaşlılarla ilgilenerek istek ve dileklerini dinleyen Sülün, huzurevi sakinlerine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

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