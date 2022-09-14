Afyon gündem haberleri | Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediyesi ilçede belirlenen alanlarda vatandaşların hizmetine sunulmak üzere ücretsiz wifi noktaları oluşturdu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatıyla ilçede 5 alana "ücretsiz wifi internet" noktaları kurularak, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların bu hizmetlere ücretsiz ulaşması, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında takip etmeleri, hızlı ve güvenli şekilde internette dolaşmaları için uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Çöl, "Şimdilik 5 farklı alanda hemşehrilere hizmet verecek olan ücretsiz internet hizmeti, Sandıklı'ya hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Sandıklı'da Vefa Projesi ve ulusal ziyaret programı başladı

Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede ikamet eden 60 yaş üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti verilecek olan proje uygulanmaya başladı.

???????İhtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ile kişisel bakımlarına ilişkin temel ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda yaşlı ve engelli vatandaşların korunması, yaşadıkları mekanların iyileştirilmesi, psiko-sosyal destek verilmesi, kişisel bakımlarının yapılması suretiyle yaşam koşularının kolaylaştırılması hedefleniyor.

İlçede sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla Ulusal Ziyaret Programı başladığı belirtildi.