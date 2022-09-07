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Afyon gündem haberleri... Sandıklı'da Kaymakam Mehmet Sülün, göreve başladı

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Afyon gündem haberleri... Sandıklı'da Kaymakam Mehmet Sülün, göreve başladı

Edinilen Afyon gelişmesine göre Sandıklı Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sülün, görevine başladı.

Sandıklı Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sülün, görevine başladı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un, Konya'nın Selçuklu ilçesine atanmasıyla Sandıklı Kaymakamlığı'na Mehmet Sülün atandı.

Hükümet Konağı binasına gelen Sülün, görevinin kendisine ve ilçeye hayırlar getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sülün'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Eflatun Can Tortop Mehmet Sülün Konya Sülün Güncel Haberler

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