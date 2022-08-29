Afyon gündem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti Güncel Haberler Afyon haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesine ziyarette bulundu. Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni için Afyonkarahisar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından karşılandı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeybek ve Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan Karahisar Güncel Haberler

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