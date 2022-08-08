Afyon gündem haberleri... Afyonkarahisarlı Esnaf: Fiyatlara Euronun Gücü de Yetmiyor

Afyon haberi... CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde esnafın sorunlarını dinlediler. Çakırözer’in “İşler nasıl” diye sorduğu bir telefoncu, “Artık alım gücü eskisi gibi değil. İnsanlar da şikayetçi bu durumdan. Euronun gücü de yetmiyor. Böyle giderse o da sıkıntı olacak ama yapacak da bir şey yok. Bizim işimiz artık dönmüyor. Açıkça konuşmak gerekirse hep cepten” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde esnafın sorunlarını dinlediler. Çakırözer'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir telefoncu, "Artık alım gücü eskisi gibi değil. İnsanlar da şikayetçi bu durumdan. Euronun gücü de yetmiyor. Böyle giderse o da sıkıntı olacak ama yapacak da bir şey yok. Bizim işimiz artık dönmüyor. Açıkça konuşmak gerekirse hep cepten" dedi.

Utku Çakırözer ve Burcu Köksal'ın da aralarında bulunduğu CHP heyeti, Emirdağ'ın en işlek caddelerinden Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

"TÜRKİYE ARTIK GURBETÇİYE DE PAHALI"

Emirdağ'da giyim mağazası işleten bir esnaf, yaşadıkları sorunları "Artık gurbetçiye de pahalı. Gurbetçiler bile zorlanıyor. Onların paraları burada iki misli olduğu halde zorlanıyor. Geçen sene 50 lira olan bir gömlek, bu yıl 150 lira. Onların iki misli arttı ama bizim mal üç misli arttı. Alım gücü azaldı. Alıyorlar yine de. Ne yapsınlar? Üç alacağına iki alıyor. Zaruri ihtiyacını alıyor" diyerek anlattı.

"FİYATLARA EURONUN GÜCÜ DE YETMİYOR"

Çakırözer'in "İşler nasıl" diye sorduğu telefon ve bilişim ürünleri satan bir esnaf ise şunları söyledi:

"Artık alım gücü eskisi gibi değil. İnsanlar da şikayetçi bu durumdan. Euronun gücü de yetmiyor. Böyle giderse o da sıkıntı olacak ama yapacak da bir şey yok. Bizim işimiz artık dönmüyor. Açıkça konuşmak gerekirse hep cepten. Yani asgari ücret çoğalıyor, şimdi sigorta, BAĞ-KUR zaten aldı başını gidiyor. Devlet ne yapmaya çalışıyor o da belli değil. Dile getirmek de bir şeye fayda değil. Borçsuz bir tane arkadaş varsa çıksın. Kiralar zaten 10 bin. En kötü artış (kiralarda) yüzde 70-80'e çıktı. Adam da haklı. Piyasadaki her şey bu kadar artarken kiranın sabit kalması imkansızdı. Ama bu gidişat böyle olursa çoğu esnaf biter. Bitiyor da. Sene sonunda bunu hep birlikte göreceğiz. İşsizlik çoğalıyor, esnaf bırakıyor artık işi. Kar marjları dibe vurdu. Herkes cepten; krediyle, kartlarla çevirmeye çalışıyor.

"MAAŞ KADAR SİGORTA ÖDÜYORUZ"

Şimdi yukardan şunu demek kolay, yanlış anlamayın ama adam maaşı almış, 'Biz vatandaşı savunuyoruz'. Vatandaşı savunduğunu ben görmedim. Vatandaşı savunuyorsan, mesela asgari ücreti çoğaltıyorsan BAĞ-KUR'u düşürebilirsin, sigortayı (sigorta primini kastediyor) düşürebilirsin. Maaş kadar sigorta ödüyoruz. İşsizlik parası, cart para, curt para. Ben nasıl çalıştıracağım? Yanlış anlamayın, bir yemek söylesen 100 lira, üç kişi 300 lira. Günlük yani. Aç mı kalacak adam? Bükme alsan, simit alsan 5 lira. Yanlış mıyım abi? Üç kişisin, birer tane yesen 15 lira. Çayı ile 50 lira. Nasıl çevireceğiz biz bu işi? Varsa bir yöntemi, bilen de varsa bize anlatsın. Bizim matematik yetmiyor artık… Bir ay gurbetçiyle 11 ay dönmez abi. Dönmesi için süreklilik olması gerekiyor. Ben yanlış bilmiyorsam süreklilik yok. Gurbetçi 10 kişi geliyor, bir kişi alışveriş yapıyor. Dışarıdan 'ne çok iş yapıldı' diye görünüyor ama öyle değil. Bizde en fazla temel ihtiyaç hat, kontör. Yani aksesuar öyle eskisi gibi değil ki. Şimdi aksesuarı adam, iyice sona erince alıyor. ya da temel ihtiyaç kablo, şarj, başlık gibi bir şey. Bunlarla dönmez."

"YÜKSEK ENFLASYONUN KANITI"

Utku Çakırözer, Emirdağ'daki esnaf ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Emirdağ'daki ziyaretlerimizde dünyanın en yüksek enflasyonunun bizde olduğunu bir daha gördük. Avrupa'da çalışıp euro kazanan kardeşlerimiz bile artık Türkiye'de alışveriş yapmakta zorlanıyor. Çünkü Türkiye'de hayatın pahalılığı, döviz kurundaki yükselişi sollamış durumda. Avrupalı Türklerin eurosu bile Türkiye'deki pahalılığa yetmiyor artık. Tüm bu pahalılığın sorumlusu olan, ekonomiyi buhrana sokan beceriksiz tek adam yönetiminden bu millet ilk seçimde sandıkta hesap soracak."