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Afyon gündem haberleri... Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü

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Afyon gündem haberleri... Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü

Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı, incelemenin ardından bölgeden götürüldü.

Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı, incelemenin ardından bölgeden götürüldü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veterinerlik Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı bulunduğu bölgede yetkililer tarafından incelendi.

Ardından vinç yardımıyla düzeltilen uçağın bazı parçaları uzman ekiplerce sökülüp tıra yüklenerek kentten götürüldü.

Öte yandan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan pilot ve öğrencinin taburcu edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, dün AKÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yapmış, uçaktaki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Araştırma Karahisar Cessna Güncel Haberler

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