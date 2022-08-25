Afyon haber... AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü refüje çarptı
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Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Osman K, idaresindeki 48 DG 907 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki Zahire Pazarı yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Polis ve itfaiye ekipleri kaza yapan otobüste incelemede bulundu.
Kaza sonrası başka bir otobüse alınan yolcular seyahatlerine devam etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel