Afyon haber... AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü refüje çarptı Güncel Haberler Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu. Osman K, idaresindeki 48 DG 907 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki Zahire Pazarı yakınlarında refüje çarptı. Kazada, yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza yapan otobüste incelemede bulundu. Kaza sonrası başka bir otobüse alınan yolcular seyahatlerine devam etti. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyon haber... AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü refüje çarptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.