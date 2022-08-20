Afyon gündem haberleri... Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu
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Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi.
Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğulları A.S.E, ormanlık alanda kayboldu.
Bölgede aradıkları çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince, ormanlık alanda yapılan yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarının ardından çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.
Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel