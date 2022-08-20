Afyon gündem haberleri... Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu Güncel Haberler Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi. Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğulları A.S.E, ormanlık alanda kayboldu. Bölgede aradıkları çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince, ormanlık alanda yapılan yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarının ardından çocuk bulunarak ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Karahisar Jandarma Akdağ Güncel Haberler

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