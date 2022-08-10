Afyon haberleri... AFYONKARAHİSAR - Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı (2) Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyonkocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişinin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar Araştırma Cessna Güncel Haberler

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