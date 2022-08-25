Afyon gündem haberleri... AFYONKARAHİSAR - Anadolu Ajansı "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi"
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Gelen Afyon haberine göre Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi Sergideki fotoğraflar Sergiyi gezen vatandaşlar Mehmetçik projelerinin fotoğraflarının sergilenmesi AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100.
Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi
Sergideki fotoğraflar
Sergiyi gezen vatandaşlar
Mehmetçik projelerinin fotoğraflarının sergilenmesi AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" ile Anadolu Ajansının (AA) "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel