Afyon gündem haberleri... AFYONKARAHİSAR - Anadolu Ajansı "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi" Güncel Haberler Gelen Afyon haberine göre Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi Sergideki fotoğraflar Sergiyi gezen vatandaşlar Mehmetçik projelerinin fotoğraflarının sergilenmesi AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Anadolu Ajansı Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi Sergideki fotoğraflar Sergiyi gezen vatandaşlar Mehmetçik projelerinin fotoğraflarının sergilenmesi AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla "TSK Harp, Silah Araç ve Gereçleri Sergisi" ile Anadolu Ajansının (AA) "Zaferin Askeri Mehmetçik Fotoğraf Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Anadolu Ajansı Karahisar Güncel Haberler

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