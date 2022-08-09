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Afyon gündem haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay davetinde bulunan aileye ziyaret

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Afyon gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahadır Çaşmaz ve ailesini ziyaret etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahadır Çaşmaz ve ailesini ziyaret etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti.

Bahadır Çaşmaz'ın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Erdoğan, ayrıca sokakta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

AA / Güncel

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