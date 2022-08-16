Afyon gündem haberi | AFYONKARAHİSAR'DA YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ Afyon haberleri: AFYONKARAHİSAR Otogarı'nın otoparkı kısmında akşam saatlerinde meydana gelen kavgada, bir kişi bıçaklanarak yaralandı. AFYONKARAHİSAR Otogarı'nın otoparkı kısmında akşam saatlerinde meydana gelen kavgada, bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay saat 21.00 sıralarına Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarı'nın otopark bölümünde meydana geldi. Otopark içerisinde iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, M.V. karnından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. M.V., ambulansla AFSÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan taksi şoförünü yakalama çalışmaları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Münir Karaloğlu Karahisar Güncel Haberler

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