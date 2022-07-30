Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü - Haberler

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Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü

Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü

Afyon gündem haberi: Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

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Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

H.S. (39) idaresindeki 03 AAC 713 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne çıkan çocuğu Y.S'ye (8) çarptı.

Ağır yaralanan Y.S, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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