Afyon gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti
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Edinilen Afyon gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Kaynak: AA / Güncel