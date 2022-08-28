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Afyon gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti

Güncel Haberler

Edinilen Afyon gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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