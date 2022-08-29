Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyon gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Güncel Haberler

Afyon gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Afyon habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Recep Tayyip Erdoğan Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title